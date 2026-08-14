Арестович в США, но сцдить его будут в россии

© фото:

23 ноября 2004 года, 18.24. Верховная Рада Украины. Только что Виктор Ющенко с парламентской трибуны присягнул на Библии на верность Украине. После нелигитимной президентской присяги все, кто собрался в кулуарах Верховной Рады, стали открывать окна, чтобы сообщить многотысячной толпе на улице радостную новость.