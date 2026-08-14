ТЕМА

Арестович в США, но сцдить его будут в россии

14 августа 2026 | 17:00


Арестовича* будут судить заочно в Москве. Суд 28 августа начнет рассмотрение уголовного дела бывшего советника офиса Зеленского о призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

23 ноября 2004 года, 18.24. Верховная Рада Украины. Только что Виктор Ющенко с парламентской трибуны присягнул на Библии на верность Украине. После нелигитимной президентской присяги все, кто собрался в кулуарах Верховной Рады, стали открывать окна, чтобы сообщить многотысячной толпе на улице радостную новость.