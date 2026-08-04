Нові подробиці вбивства на Балі за участі екс-бійця "Кракену"

04 августа 2026 | 15:09

Слідство значно просунулося по справі звірячого вбивства (розчелнування) Ігоря Комарова в лютому 2026 на Балі (кол-центри).

УП та Віталій Губін повідомляють, що затриманий ветеран спецпідрозділу ГУР KRAKEN - Новостройний Гліб Сергійович (1991рн, Дніпро) підозрюється в причетності до цього злочину (посилання в 1 ком)

В серпні 2025 Новостройний пройшов ВЛК і восени 2025 списався зі служби за станом здоров’я (ПТСР)

у період з 31.01.2026 по 19.02.2026 перебував в Індонезії, на острові Балі разом з Галушко Денисом Юрійовичем (1991рн м.Новомосковськ) друг Гліба Новостройного, нині оголошений "Інтерполом" у міжнародний розшук за вбивство Комарова

повідомляють, що «колишнє керівництво» наказало Новостройному забезпечити зустріч Комарова з Галушко

19.02.2026 Новостройний та Галушко разом залишил Балі. Тоді ж в мережі почали з’являтися відео з «допитами-покаяннями» Комарова

розчленоване тіло Комарова знайшли 25.02.2026

товариш та партнер Комарова по кол-центрам – Єрмак Петровський (син авторитета наріка) чудєсним образом залишився живим і неушкодженим, чи то батько заплатив викуп в 10 млн дол чи то втік за допомогою моссадівців