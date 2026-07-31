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Екс-нардеп вкрав мать землі біля Дніпра
31 июля 2026 | 18:05
Колишнього народного депутата України судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок біля Дніпра та будівництві на них будинку
Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо 55-річного народного депутата VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради. Його обвинувачують у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному зведенні будинку в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 197-1 КК України. За даними досудового розслідування, у період з 2008 по 2017 роки обвинувачений, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком, без відповідних рішень органів державної влади самовільно зайняв суміжні земельні ділянки площею понад 0,3 га у Дніпровському районі міста Києва. Обвинувачені звели навколо паркан, чим обмежили доступ інших людей до самовільно зайнятих територій та води. На одній з цих ділянок у 2012 році звели будинок площею 103 кв. м. При цьому ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги. Зазначимо, що самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом. Наразі обвинувальний акт щодо колишнього депутата скеровано до суду. Матеріали відносно його батька виділені в окреме провадження. Детальніше https://tinyurl.com/3yhc6yrz Пресслужба Київської міської прокуратури
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