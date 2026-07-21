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Лукашенко разбушевался
21 июля 2026 | 20:47
Лукашенко распорядился отправлять охранять границу с Украиной тех, кто плохо работает.
Это мой приказ. Любой чиновник, в правительстве, облисполкоме, райисполкоме, - в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
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