ТЕМА

Лукашенко разбушевался

21 июля 2026 | 20:47

Лукашенко распорядился отправлять охранять границу с Украиной тех, кто плохо работает.


Это мой приказ. Любой чиновник, в правительстве, облисполкоме, райисполкоме, - в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить "снаряды". Любое неисполнение - в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Выборы: веселится и ликует весь народ!