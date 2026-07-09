Мухаммед - самый популярный англичанин

09 июля 2026 | 16:17

Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе.

Это происходит уже третий год подряд. Причем речь именно о таком написании - Мухаммед. А в топ-50 есть еще несколько вариаций, например, Мохаммед и Мохаммад.



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