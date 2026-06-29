Нардеп наплевал на суд - попал в СИЗО 29 июня 2026 | 13:29 распечатать [0] комментарии [0] Задержан действующий народный депутат Украины, который обвиняется в получении неправомерной выгоды за содействие частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования в Житомирской области, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Задержание провели детективы НАБУ в соответствии с постановлением Высшего антикоррупционного суда в связи с систематической неявкой обвиняемого на судебные заседания", – говорится в сообщении САП в телеграм-канале в понедельник.



В сообщении не указано имя депутата, судя по обстоятельствам дела, речь идет о Сергее Кузьминых.



По данным антикоррупционной прокуратуры, последняя неявка обвиняемого в суд произошла из-за командировки депутата в Королевство Испания.



"В настоящее время лицо доставлено в изолятор временного содержания", – отмечается в сообщении.



В САП сообщают, что рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без определения альтернативы в виде залога назначено на 11:00 29 июня.



Антикоррупционная прокуратура напоминает, что, по данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды.



"Эта сумма составляла 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного коммунальным предприятием – больницей в городе Житомире – с частным предприятием. Средства предназначались для оказания влияния на должностных лиц больницы с целью признания этого предприятия победителем публичной закупки", – уточняют в САП.



Кроме того, согласно сообщению, обвиняемый гарантировал, что в будущем за "откат в 30 процентов", используя свое влияние, обеспечит финансирование и реализацию еще двух договоров – на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования – на общую сумму свыше 38 млн грн.



Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).



Обвинительный акт был направлен в суд еще в 2022 году. Несмотря на это, как отмечают в САП, в течение почти четырех лет обвиняемый неоднократно не являлся на судебные заседания.



Так, он не явился на судебные заседания 29 октября 2025 года, 30 марта, 1 июня и 22 июня 2026 года. За две из этих неявок суд применил к обвиняемому денежное взыскание – постановлениями от 24 ноября 2025 года и от 27 апреля 2026 года. Отдельные неявки обвиняемый обосновывал зарубежными служебными командировками, которые совпадали по времени с назначенными судебными заседаниями.



"Отметим, что систематическое уклонение обвиняемого от участия в судебном разбирательстве создало реальную угрозу затягивания производства. Меры обеспечения и меры пресечения инициированы прокурором САП с целью недопущения дальнейшего уклонения обвиняемого от суда и обеспечения завершения судебного разбирательства в разумные сроки", – поясняется в сообщении.



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