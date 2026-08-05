Шмыгаль, едва получив министерство, начал пугать

05 августа 2026 | 12:07

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что помимо атак на энергосистему и системы отопления Россия будет пытаться оставить украинские города без водоснабжения. Об этом он рассказал в интервью POLITICO. “Цель России сейчас — уничтожить наше водоснабжение. Прошлой зимой они атаковали электроснабжение и отопление, но всё равно можно выжить, если во время отключений есть газ и вода”. “Трудно прожить более трёх дней без воды и канализации”, — говорит Шмыгаль.

Также он сказал, что Россия пытается измотать украинское общество, чтобы оно оказывало давление на руководство и требовало подписания капитуляции.



Шмыгаль напомнил, что после зимних атак России производство электроэнергии в Украине составляло лишь около 12 ГВт — на 6 ГВт меньше, чем требовалось потребителям.



До 2014 года эта цифра составляла 54,5 ГВт, а с началом большой войны она сократилась до 32 ГВт.



“Россияне уничтожили или повредили более 80 процентов украинских электростанций”, — добавил министр.



Он также рассказал, что для того, чтобы пережить зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем ПВО, но и средства для Фонда поддержки энергетики — около 500 млн евро.



Еще 400 млн евро требуется “Нафтогазу”, чтобы помочь ему оправиться от российских атак, от которых компания страдает почти ежедневно. Здесь Украина надеется получить поддержку Канады, сказал Шмыгаль.



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