В центрі москви улетів до Кабзона командувач ВПС ЗС РФ

01 августа 2026 | 21:37

Під час святкування дня народження генерала в центрі москви чтався вибух: три трцпи, серед яких - генерал.

У московському ресторані, де стався вибух, свій день народження відзначав головком Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко, — росЗМІ У 2022 році він був командувачем угруповання військ «Схід». Його підрозділи причетні до масових убивств, тортур цивільних мешканців та руйнувань у Бучі. Офіційних повідомлень поки не було.



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