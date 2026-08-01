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В центрі москви улетів до Кабзона командувач ВПС ЗС РФ
01 августа 2026 | 21:37
Під час святкування дня народження генерала в центрі москви чтався вибух: три трцпи, серед яких - генерал.
У московському ресторані, де стався вибух, свій день народження відзначав головком Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко, — росЗМІ У 2022 році він був командувачем угруповання військ «Схід». Його підрозділи причетні до масових убивств, тортур цивільних мешканців та руйнувань у Бучі. Офіційних повідомлень поки не було.
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