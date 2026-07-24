Зупинка морського експорту: аграрії можуть втратити щонайменше $300 з гектара

24 июля 2026 | 11:10

Через підвищені безпекові ризики транспортні судна вже шостий день поспіль не заходять до українських портів Чорного моря, що фактично призупинило морський експорт аграрної продукції. Якщо ситуація затягнеться на два-три місяці, збитки аграріїв можуть сягнути щонайменше 300 доларів на гектар. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, пише УНІАН.

За його словами, компенсувати втрати за рахунок сухопутної логістики неможливо. Якщо останніми місяцями через морські порти Україна експортувала близько 3,5 млн тонн зерна щомісяця, то альтернативні маршрути через країни ЄС здатні забезпечити лише приблизно 1,6 млн тонн. Додатково ситуацію ускладнює низький рівень води на Дунаї, що обмежує можливості річкових перевезень.

Козаченко наголосив, що в країні залишаються значні перехідні запаси зерна — понад 10 млн тонн. Через це аграрії стикаються з дефіцитом потужностей для зберігання нового врожаю, а тривале накопичення продукції призводить до додаткових фінансових втрат.

За оцінками експерта, фермери вже зараз втрачають до 10 доларів на тонні зерна щодня, а мінімальні реальні втрати становлять 3–4 долари на тонні за кожен день простою. У разі тривалого припинення морського експорту наслідки можуть бути ще серйознішими.