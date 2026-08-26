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РосСтарлинк полетел нитуда
26 августа 2026 | 12:10
У российского аналога Starlink возникли проблемы: часть спутников «Рассвета» не смогла выйти на рабочую орбиту
Проект спутниковой связи «Рассвет» компании «Бюро 1440», который называют российским аналогом Starlink, столкнулся с проблемами после запуска второй партии аппаратов. 19 июля ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту 16 спутников, которые должны были самостоятельно подняться с начальной орбиты на рабочую высоту. Однако, по данным наблюдений за орбитой, к концу августа ни один из них не поднялся выше 360 км. При этом: 📍два спутника уже опустились ниже 300 км и, если тенденция сохранится, могут вскоре сойти с орбиты; ещё три аппарата прекратили набор высоты и начали постепенно снижаться; 📍остальные спутники также поднимаются значительно медленнее первой партии, запущенной весной, и находятся примерно на 200 км ниже, чем аппараты предыдущего запуска на аналогичном этапе. Компания «Бюро 1440» пока не публиковала официальных комментариев о состоянии спутников. Если наблюдаемые данные соответствуют действительности, это может указывать на технические проблемы при развёртывании российской низкоорбитальной группировки спутниковой связи, которая должна стать аналогом Starlink.
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