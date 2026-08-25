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Начдепартамента ОП закрыли в СИЗО со смешным выкупом в 150.000 долларов

25 августа 2026 | 10:14

ВАКС применил меру пресечения в отношении генерального директора Департамента правовой политики Офиса Президента Украины в виде содержания под стражей сроком на 60 дней — до 17 октября 2026 года. В то же время суд определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен.


Речь идет о руководителе департамента по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Викторе Дубовике. 



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