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Венгры закрыли дело против украинских инкасаторов
19 августа 2026 | 20:50
Дело об украинском "золотом конвое" закрыли в Венгрии "из-за отсутствия состава преступления".
В таможенном управлении решили, что провоз крупных сумм иностранной валюты и девяти килограммов золота из Австрии на Украину не связан с отмыванием денег. Ранее премьер-министр страны Петер Мадъяр призвал провести внутренние расследование этого дела и выяснить роль в нем Виктора Орбана.
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