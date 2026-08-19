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Венгры закрыли дело против украинских инкасаторов

19 августа 2026 | 20:50

Дело об украинском "золотом конвое" закрыли в Венгрии "из-за отсутствия состава преступления".


В таможенном управлении решили, что провоз крупных сумм иностранной валюты и девяти килограммов золота из Австрии на Украину не связан с отмыванием денег. Ранее премьер-министр страны Петер Мадъяр призвал провести внутренние расследование этого дела и выяснить роль в нем Виктора Орбана.

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