Є ідея продавати світло сонця

28 сентября 2026 | 08:19

Каліфорнійський стартап Reflect Orbital хоче продавати сонячне світло після заходу сонця. Компанія залучила понад $28 млн і готує супутник із дзеркалом площею 160 квадратних метрів. На висоті 625 км він має створити світлу пляму діаметром 5,5 км.

За розрахунками стартапу, 76 супутників вистачить, щоб давати будь-якій точці Землі світло на рівні повного місяця. Далі планують десятки тисяч більших дзеркал для сонячних електростанцій, рятувальних робіт, шахт, курортів і навіть міського освітлення. Астрономи попереджають про світлове забруднення. Усередині променя великого дзеркала зірок не буде видно, а світло від 400 супутників може бути помітним за 80 км. Стартап обіцяє вимикати дзеркала біля телескопів, бо інакше регулятори просто закриють проєкт.



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