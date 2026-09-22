В Києві затримали кілерку ФСБ

22 сентября 2026 | 13:59

🔴 СБУ затримала у Києві кілерку ФСБ, яка готувала замах на російського опозиціонера.

Жінка мала застрелити активіста із засідки біля столичного спортзалу, де він працює тренером із кікбоксингу. З 2022 року він воював за Україну — спочатку на Київщині, а потім на Східному фронті. Наразі чоловік очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій. СБУ затримала її під час дорозвідки місцевості, коли вона обирала позицію для нападу. За даними слідства, агентку завербували російські спецслужби та переправили до Києва через Білорусь. Для замаху вона отримала пістолет із набоями, який забрала зі схрону в лісопарковій зоні. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



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