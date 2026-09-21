Нардепу Олексію Гончаренку встановили прослуховування в авто

21 сентября 2026 | 20:29

Вын звернувся до полыцыъ.

Ось що вын пише в своєму ТГК: "Незаконна прослуховування (незаконне), як і наружка це вже в чинній системі стало нормою.



Я б сказав, що навіть більш підозрілим виглядають ті, за ким влада не намагається слідкувати ось такими методами.



Тут хоч один мікрофон. При тому, виглядає так, що цим мікрофоном ще динозаврів прослуховували.

Деяким детективам НАБУ пару десятків мікрофонів СБУ в квартири вкрутили….



В мирний час це дно. Під час повномасштабного вторгнення, коли на це витрачається стільки ресурсів - то навіть цензурних слів не знайдеться пояснити.



Згоден з колегами, що в демократичних країнах після такого випадку піднявся б величезний скандал. Який би призвів щонайменше до гучних кадрових рішень. Але навіть серед колег депутатів не бачу великого обурення та здивування. Парламентсько-президентська республіка….як є"