Обнаружена связь Кравченко с Федоровым

08 сентября 2026 | 13:22 , ТГК Bond News

Гаманець Михайла Федорова, продавець російських сигналізацій та українських дронів Олександр Конотопський, був зафіксований НАБУ на плівках Кравченка.

Генеральний прокурор давав команди «бiгти» та зливав Конотопському матеріали кримінальних справ щодо конкурентів компанії «Стрім Техно», «Аякс» та «Скайфол».



Також Кравченко моніторив і контролював нерозслідування кримінальних справ щодо компаній Конотопського.



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