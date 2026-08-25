ТЕМА

Нефть может пойти по Ормузу

25 августа 2026 | 23:01

Тегеран и Вашингтон согласовали прекращение огня, сообщают источники в Иране и Пакистане.


О договоренностях объявят в ближайшие дни. Перемирие также включает свободный проход по Ормузскому проливу.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)