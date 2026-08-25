Нефть может пойти по Ормузу

25 августа 2026 | 23:01

Тегеран и Вашингтон согласовали прекращение огня, сообщают источники в Иране и Пакистане.

О договоренностях объявят в ближайшие дни. Перемирие также включает свободный проход по Ормузскому проливу.



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