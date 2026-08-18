Судді дали "сімку"

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини винним в одержанні 50 тисяч гривень хабаря та засудив його до 7 років ув'язнення.

САП: "17 серпня колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини. Його викрили на одержанні майже 50 тисяч грн неправомірної вигоди". САП не називає імені екссудді, але йдеться про Павла Доброва.

"Колишньому судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", – повідомили в САП, додавши, що вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено.