Трамп надеется на Суперинтеллект

04 октября 2026 | 17:23

Трамп заявил о создании "Сил суперинтеллекта".

Они призваны гарантировать, чтобы США продолжали "лидировать в мире" в разработке ИИ. Они также будут координировать взаимодействие правительства с потребителями, группами, защищающими общественные интересы, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :