ТЕМА

Трамп надеется на Суперинтеллект

04 октября 2026 | 17:23

Трамп заявил о создании "Сил суперинтеллекта".


Они призваны гарантировать, чтобы США продолжали "лидировать в мире" в разработке ИИ. Они также будут координировать взаимодействие правительства с потребителями, группами, защищающими общественные интересы, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями в сфере ИИ.

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