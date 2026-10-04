Старлинки пообещали сбить

04 октября 2026 | 17:16

Блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" приведет к полноценной космической войне, предупредил Медведев.

С подобной просьбой к США ранее обращался Зеленский. Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки.



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