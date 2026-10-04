ТЕМА

Старлинки пообещали сбить

04 октября 2026 | 17:16

Блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" приведет к полноценной космической войне, предупредил Медведев.


С подобной просьбой к США ранее обращался Зеленский. Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

2002 год. Парламентский урок.