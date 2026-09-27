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ИИ творит что попало
27 сентября 2026 | 09:18
OpenAI приостановила обучение своих самых эффективных моделей до улучшения безопасности.
По данным издания, исследователи из этой компании и Anthropic, а также эксперты из области безопасности проводят расследование десятков тысяч инцидентов, связанных с ИИ-агентами. Проблемные события включают в себя обход защитных механизмов, выход из песочниц, взлом сайтов, а также попытки обойти модераторов. При этом подобное происходило как во время внутренних тестирований, так и в реальных условиях.
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