ИИ творит что попало

27 сентября 2026 | 09:18

OpenAI приостановила обучение своих самых эффективных моделей до улучшения безопасности.

По данным издания, исследователи из этой компании и Anthropic, а также эксперты из области безопасности проводят расследование десятков тысяч инцидентов, связанных с ИИ-агентами. Проблемные события включают в себя обход защитных механизмов, выход из песочниц, взлом сайтов, а также попытки обойти модераторов. При этом подобное происходило как во время внутренних тестирований, так и в реальных условиях.



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