Поплавок может сесть за сексэксплуатацию студенток

18 сентября 2026 | 08:20

Национальная полиция расследует вероятную трудовую и сексуальную эксплуатацию студентов руководством Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) и частного Киевского университета культуры (КУК), связанных с 76-летним Михаилом Поплавским. Ранее о сексуальных домогательствах в этих заведениях шла речь преимущественно на уровне слухов и единичных свидетельств. Теперь, похоже, у следствия появились и формальные зацепки, пишет NGL.media.

Об этом стало известно из опубликованного неделю назад определения Печерского районного суда Киева, в котором случайно не закрыли названия университетов и ресторанов, задействованных в схеме. Благодаря этому, изданию удалось идентифицировать, что дело касается заведений Поплавского.



Уголовное производство по статье о торговле людьми полиция открыла еще в феврале этого года, получив показания студентов, которые фактически заставляют работать в ресторанах Михаила Поплавского. По версии следствия, руководство КНУКиИ и КУК вербовало студентов – преимущественно тех, кто зависел от оценок, общежития или стабильного дохода. Их привлекали к работе в ресторанах «Пан Чебурек» и «Батьківська хата», которые расположены в 20 км от Киева, без заключения трудовых договоров.



М.Поплавский вместе со студентками рекламирует ресторан "Пан Чебурек", расположенный на трассе Киев-Одесса в 20 км от Киева (Instagram ресторана)



Следствие установило, что, чтобы трудовые отношения выглядели законными, студентам формально начисляли и переводили зарплату через подконтрольные ЧП и ФЛП, то есть просто имитировали оплату труда. Следователям удалось установить 60 студентов, которых таким образом приобщили к работе в ресторанах Поплавского.



Первое расследование касалось только трудовой эксплуатации студентов. Однако в последнем опубликованном решении суда указано, что речь идет и о возможной сексуальной эксплуатации: «Кроме того, отдельных завербованных студенток привлекали к участию в закрытых частных мероприятиях (вечеринках, банкетах, неофициальных встречах) для третьих лиц, фактической целью которых было использование студенток в качестве объектов сексуальной эксплуатации».



Интересно, что расследование о возможной эксплуатации студентов главное управление Национальной полиции открыло сразу после того, как в феврале 2026 года у Михаила Поплавского завершился контракт с КНУКиИ, который он возглавлял более 30 лет. Поэтому главным фигурантом дела пока нынешний и.о. ректора Игорь Комарницкий. Прокурор по этому делу утверждает, что именно Комарницкий подбирал студентов для работы в заведениях Поплавского.



Игорь Комарницкий ранее был деканом факультета гостинично-ресторанного и туристического бизнеса КНУКиИ и помощником Михаила Поплавского, когда он был депутатом Верховной Рады. Он также руководит Киевской региональной городской партийной организацией Аграрной партии Украины, возглавляемой Поплавским.



В свою очередь, основателем частного Киевского университета культуры (КУК) является ООО «Укрконцерт», принадлежащее Александру Поплавскому – сыну Михаила Поплавского.



Это не первый случай, когда к КНУКиИ приковывалось внимание из-за сексуальных домогательств. В прошлом году на фоне скандала вокруг театрального режиссера Андрея Билоуса NGL.media собирали свидетельства о притязаниях в театральных вузах – и одним из названных обидчиков оказался преподаватель КНУКиИ Андрей Балабан, которого уволили после публичных заявлений его студентов.



Тогда же бывшая студентка КНУКиИ Владислава Коренная публично обвинила и самого Михаила Поплавского в притязаниях, но отказалась раскрыть подробности.



В марте 2026 года правоохранители публично заявили о еще одном деле в отношении КНУКиИ, которое касается растраты около 760 миллионов гривен из-за фиктивных студентов. 27 марта в рамках этого дела прошли более 20 обысков: у самого Михаила Поплавского, а также в государственном и частном университетах культуры.