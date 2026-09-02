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В Киеве ГУР и СБУ постреляли друг в друга
02 сентября 2026 | 11:21
Сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны предотвратила покушение на "одного из лидеров российского оппозиционного национального движения". Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Сообщается, что он приезжал в Киев на День независимости. Теракт готовила ФСБ РФ.
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[21.08.2026]
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