В Киеве ГУР и СБУ постреляли друг в друга

02 сентября 2026 | 11:21

Сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны предотвратила покушение на "одного из лидеров российского оппозиционного национального движения". Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Сообщается, что он приезжал в Киев на День независимости. Теракт готовила ФСБ РФ.



В СБУ добавили, что проводятся оперативно-следственные действия.



Между тем столичные телеграм-каналы пишут, что на Березняках в Киеве с ночи продолжаются разборки между ГУР и СБУ.



Они публикуют уже утренние видео со стрельбой на улице Шумского. Пишут о задержанных и раненых.



Военный юрист Тарас Боровский пишет, что перестрелка связана с похищением заместителя командира воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса Степана Каплунова.



При этом он называет Каплунова военнослужащим ГУР.



"Стало ясно кто похитил военнослужащего ГУР Каплунова Степана Григорьевича. Прямо сейчас к нему домой приехали стражи порядка с целью подбросить что-то запрещенное в давно пустующую квартиру. По тревоге поднято подразделение собратьев пропавшего военнослужащего. Раздаются выстрелы", - сообщил Боровский вчера вечером.



В появившихся позже постах он прозрачно намекнул, что Каплунова задержала СБУ, но скоро его могут выпустить.



"Уполномоченный представитель от СБУ дал слово, что все незаконно задержанные будут на свободе", - сказано в публикации.



Кроме того, он рассказал, что во дворе дома Каплунова были задержаны люди, которые просто проезжали мимо, их четыре часа продержали сидящими на асфальте.



Боровский опубликовал видео произошедшего ночью во дворе дома военного из РДК.



Вчера воюющий на стороне Украины Русский добровольческий корпус заявил о похищении одного из своих командиров.



Сообщалось, что неизвестные похитили Каплунова во дворе его собственного дома. После того как в РДК узнали о его исчезновении, корпус сразу обратился в ГУР, СБУ и ГБР, однако не получил информации ни о местонахождении Каплунова, ни о "предъявленных ему обвинениях". Из этой формулировки следует, что в РДК допускали причастность представителей этих ведомств к задержанию Каплунова.