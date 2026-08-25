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Аеропорт Лейпцига звикає до дронів з вибухівкою

25 августа 2026 | 10:24

Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один безпілотник з вибухівкою.


Там було 50 грамів гексагену, потужної бойової речовини.

Ще один дрон, як вважають слідчі, тієї ж ночі міг зіткнутися з вантажним літаком DHL — згодом на його хвостовій частині виявили пошкодження.



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