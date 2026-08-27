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У російської балістики проблеми

27 августа 2026 | 10:31

⚡️Уряд Італії затвердив масштабний план забезпечення України новітніми системами протиповітряної оборони SAMP/T NG і ракетами-перехоплювачами Aster 30.


Цей пакет військової допомоги вартістю близько трьох мільярдів євро італійські посадовці невдовзі офіційно оформлять в урядовому рішенні, -  пише La Repubblica.

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