Німці улетіли в космос

06 сентября 2026 | 12:43

«Це складно передати словами», - німецька приватна ракета вперше вийшла на орбіту навколо Землі

Ракета Spectrum баварського стартапу Isar Aerospace вперше успішно досягла орбіти. Запуск відбувся напередодні ввечері з космодрому Андейя в Норвегії. Це перший випадок, коли приватна ракета з Європи вийшла на орбіту, а також перший орбітальний запуск ракети з континентальної Європи. Глава Isar Aerospace Даніель Мецлер вважає, що успіх Spectrum демонструє здатність Німеччини та Європи самостійно реалізовувати масштабні технологічні проєкти. «Останні майже десять років мені всі казали: таке неможливо зробити в Німеччині, таке неможливо зробити в Європі, ми не зберемо гроші. А ми просто взяли й зробили це», — сказав він виданню BILD



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