Генпрокурор Кравченко уже бывший

08 сентября 2026 | 01:25

Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. Заявление осталось завизировать парламентариям.

Ранее на фоне операции "Карфаген", всего несколько часов назад, Кравченко заявлял, что самостоятельно в отставку не уйдет.



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