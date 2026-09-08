ТЕМА

Генпрокурор Кравченко уже бывший

08 сентября 2026 | 01:25

Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку. Заявление осталось завизировать парламентариям.


Ранее на фоне операции "Карфаген", всего несколько часов назад, Кравченко заявлял, что самостоятельно в отставку не уйдет.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)