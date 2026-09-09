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Німці відправлять українців воювати
09 сентября 2026 | 09:58
Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися додому, — очільник МЗС країни Йоганн Вадефуль
Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати військовозобов’язаних чоловіків, які перебувають на її території, зокрема передати відповідні дані українській стороні.
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