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Німці відправлять українців воювати

09 сентября 2026 | 09:58

Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися додому, — очільник МЗС країни Йоганн Вадефуль


Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати військовозобов’язаних чоловіків, які перебувають на її території, зокрема передати відповідні дані українській стороні.

Як заявив Вадефуль, на підставі цієї інформації український уряд зможе звертатися до чоловіків із вимогою з’явитися



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© фото: Павел ПАЩЕНКО

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