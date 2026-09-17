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Російських с-400 поменшало
17 сентября 2026 | 12:59
Вночі уражено дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області, — Генштаб
Такі системи запускали ракети по Києву цієї ночі. Чим їх уразили, ГШ не повідомляє, обмежившись лише позначкою «middle-strike».
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