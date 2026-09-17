ТЕМА

Російських с-400 поменшало

17 сентября 2026 | 12:59

Вночі уражено дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області, — Генштаб


Такі системи запускали ракети по Києву цієї ночі. Чим їх уразили, ГШ не повідомляє, обмежившись лише позначкою «middle-strike».

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)