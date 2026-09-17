Алі експрес для українців подорожчає

17 сентября 2026 | 09:01

Рада підтримала в першому читанні законопроєкти №16051-1 та №15460 про обкладання ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок.

Документи передбачають, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені, повідомляє ЕП. Першого вересня законопроєкт підтримали 194 нардепів з 226 необхідних, 7 голосів проти, 39 – утримались. За повторне перше читання проголосували 216 нардепів, два голоси проти. В обох випадках нардепи проголосували за відправлення законопроєкту на доопрацювання. Схвалення Радою цього законопроєкту є умовою надання Україні 700 мільйонів доларів за програмою МВФ та 3,7 млрд. євро в рамках позики на 90 млрд. євро від ЄС. Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року та лише після відповідного рішення уряду.



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