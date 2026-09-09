Україні нема чим оборонятись

09 сентября 2026 | 15:47

‼️Запаси ракет для систем Patriot в Україні практично вичерпано, і поки невідомо, хто зможе їх надати, — The Economist.

Крім того, видання пише, що у F-16 також закінчуються ракети AIM-120 та AIM-9, необхідні для збиття звичайних крилатих ракет. Водночас, Росія виробляє близько 100 ракет на місяць, а союзники не готові ділитися перехоплювачами через виснаження власних запасів.



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