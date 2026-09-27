Мамахохотал стал замминистра обороны

27 сентября 2026 | 07:49

Новым заместителем министра обороны Украины стал победитель шоу “Рассмеши комика” Алексей Рева. О его назначении вчера сообщило само Минобороны Украины.

В пресс-релизе ведомства сказано, что 35-летний майор Рева будет отвечать в министерстве за цифровизацию. “Правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. Он будет отвечать за развитие цифровых систем и сервисов для сил обороны и внедрение технологий, которые упрощают процессы в армии и помогают военнослужащим выполнять свои задачи... Рева уже работал в IT-секторе Минобороны. Он участвовал в создании приложения “Армия+”, цифровой системы учета военнослужащих “Импульс”, возглавлял проектные команды”, — рассказали в министерстве. О комедийной карьере Ревы в сообщении украинского Минобороны не упоминается. Отметим, что производством “Рассмеши комика” занималась студия будущего президента Украины “Квартал 95”, а членом жюри в шоу был сам Владимир Зеленский, который на тот момент еще не был президентом. В 2015 году Алексей Рева вместе с братом-близнецом Игорем победил в шоу. Затем он выступал в “Лиге смеха” — проекте Зеленского, а также работал актером и сценаристом в студии “Мамахохотала”. После начала полномасштабной войны братья Рева служили в полтавском ТЦК. Затем они присоединились к 47-й бригаде, прошли обучение в Германии и служили на запорожском направлении, занимаясь цифровизацией фронтовых процессов. Некоторые СМИ пишут, что Алексей Рева получил военное образование в Харьковском авиационном университете имени Кожедуба. Напомним, в украинской власти и парламенте есть и другие люди, чья профессиональная деятельность ранее была связана с Зеленским и студией “Квартал 95”. В частности, народный депутат Юрий Корявченков, более известный как Юзик, был актером “Квартала 95”. В марте этого года его вызывали на допрос в НАБУ в рамках дела о возможных выплатах депутатам президентской фракции “Слуги народа”. Кроме того, в Офисе президента работал Сергей Шефир — сооснователь “Квартала 95” и бывший помощник Зеленского. Его имя тоже фигурировало в материалах, связанных с коррупционными расследованиями вокруг бывших соратников президента.



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