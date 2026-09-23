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Зе разом із депутатами саботують ухвалення проєвропейських законів
23 сентября 2026 | 17:03
ЄС нагадує, що без виконання зобов’язань Україна не отримає грошей: тим часом депутати не працюватимуть аж до середини жовтня.
Видання Bloomberg пише, що розмова президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою. Президент України просить допомогти закрити величезну діру у бюджеті, у відповідь представники ЄС нагадують: для додаткового фінансування від України очікують прогресу з реформами. ❗️Перелік вимог давно відомий. Але замість того, щоб у поті чола виконувати потрібні умови, депутати пішли на тривалі канікули. Знову. Після засідання 17 вересня повернення депутатів до сесійної зали очікується аж 13 жовтня. Схожа, майже місячна пауза, була у серпні. Тобто поки Зеленський просить у ЄС додаткові мільярди, його ж депутати знову майже на місяць забили на роботу 🤯 І це саме тоді, коли від швидкості ухвалення потрібних законів напряму залежить додаткове фінансування. Нагадаємо, ЄС, серед іншого, вимагає: ▪️ Конкурс на посаду генпрокурора ▪️ Перезавантаження ДБР ▪️ Незалежні судові експертизи у справах НАБУ і САП ▪️ Повне скасування «правок Лозового» ▪️ Розширення підслідності НАБУ на всі топпосади Але Зеленський та його депутати саботують виконання цих вимог.
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