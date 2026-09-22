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Країни НАТО зробили те, що мала б зробити Україна п'ятьма роками раніше

22 сентября 2026 | 10:28

Тепер вже офіційно. НАТО опублікувало перелік вимог щодо готовності цивільного населення до війни — згідно нього країни Альянсу мають забезпечити масову евакуацію жителів із зон бойових дій, приймати багато поранених, мати запаси крові і ліків.


Також там зазначається:

• Населенню обов’язково необхідно мати доступ до води, їжі та енергії.
Необхідність роботи зв'язку і базових послуг.
• Транспортна мережа з обмеженими ресурсами має витримувати одночасний рух цивільних і військових.
• Уряди країн мають також працювати безперервно — йдеться про ланцюг командування, плани наступництва та захищені кризові центри.
Країни повинні забезпечити перетин кордонів військами у необхідні строки.


Документ фактично описує, як держава і цивільне суспільство мають продовжувати функціонувати в умовах великої війни



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