ТЕМА

На рынке похудения нешуточная конкуренция

21 сентября 2026 | 19:47

Производитель "Оземпика" сократил более 15% сотрудников за год.


Компания Novo Nordisk столкнулась с обострением конкуренции на рынке препаратов для похудения и неудачными клиническими испытаниями - 13 тысяч человек уволили в прошлом году, из них 5000 в Дании



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

© REUTERS/Trend News Agency/Эмин Мамедов 29.04.2009, Азербайджан | Что точно произошло в бакинской Нефтяной академии до сих пор неизвестно. Версий того, кто именно стрелял по студентам, несколько: маньяк-одиночка (араб или африканец), двое вооруженных автоматами людей, один из студентов после ссоры во дворе академии. По последним данным убиты четырнадцать человек.