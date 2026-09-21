На рынке похудения нешуточная конкуренция

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© REUTERS/Trend News Agency/Эмин Мамедов 29.04.2009, Азербайджан | Что точно произошло в бакинской Нефтяной академии до сих пор неизвестно. Версий того, кто именно стрелял по студентам, несколько: маньяк-одиночка (араб или африканец), двое вооруженных автоматами людей, один из студентов после ссоры во дворе академии. По последним данным убиты четырнадцать человек.