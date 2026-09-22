Генпрокурор Кравченко встал на лыжи, но денежка ему капает

22 сентября 2026 | 10:13

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, чья зарубежная служебная командировка закончилась 18 сентября, 21 сентября на работу не вернулся. Он лишился должности генерального прокурора, однако по-прежнему остается прокурором Офиса генерального прокурора. Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская. О том, где находится бывший генеральный прокурор в настоящее время, она не знает.

Пресс-секретарь отметила, что по состоянию на 14:00 21 сентября Кравченко на работу не явился.



"Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко – 18 сентября. По состоянию на 14:00 21 сентября он на работу в Офис генерального прокурора не явился", – сообщила Гайовская.



На вопрос о том, вернулся ли Кравченко в Украину и где находится сейчас, пресс-секретарь Офиса генпрокурора ответила, что не располагает такой информацией.



Также Гайовская пояснила, что Кравченко лишился лишь административной должности – генерального прокурора, но пока он продолжает оставаться прокурором ОГП.