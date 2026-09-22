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Генпрокурор Кравченко встал на лыжи, но денежка ему капает
22 сентября 2026 | 10:13
Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, чья зарубежная служебная командировка закончилась 18 сентября, 21 сентября на работу не вернулся. Он лишился должности генерального прокурора, однако по-прежнему остается прокурором Офиса генерального прокурора. Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская. О том, где находится бывший генеральный прокурор в настоящее время, она не знает.
Пресс-секретарь отметила, что по состоянию на 14:00 21 сентября Кравченко на работу не явился.
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