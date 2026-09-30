Статистика обіцянок української балістики

30 сентября 2026 | 09:31

Якщо ви раптом помітили, що в якийсь момент заяв про розробку української балістичної ракети стало багато - то це вам не здалось.

Без оцінки суті (справді сподіваюсь, що колись вже почуємо, що вийшло), ми зібрали хронологію всіх заяв про розробку балістики з 2023 по 2026 роки. 🗓️ у 2023-2024 почалось все з натяків, і ось 27 серпня 2024-го Президент уперше говорить прямо: «було позитивне випробування першої української балістичної ракети». За цей період від нього було 3 заяви, від інших топ-посадовців 10, від Fire Point 0. 🗓️ у 2025-му першу половину року спочатку заяви від посадовців, а потім в інформпростір з балістикою вривається Штілерман Fire Point «до середини наступного року 850 км; на озброєння до кінця року») Просто так співпало з «МіндічГейтом» по часу, а саме 21.11.2025. За той рік було вже 7 заяв від Президента, 3-и від FP, 7 заяв від топ-посадовців. 🗓️і ось 2026-ий де прям нарощуємо кількість заяв ударними темпами. При тому, по черзі: заява від Президента і одразу заява від Fire Point) Останні вже зробили 17-ть штук. В цьому за 4-и роки ми знайшли 60 публічних заяв про власну українську балістичну ракету: ▪️Президент - 17, ▪️Fire Point - 20, ▪️уряд - 14, ▪️інші посадовці - 9.



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