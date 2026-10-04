ТЕМА

Шалія хлопнули в Іспанії

04 октября 2026 | 07:22

👌В Іспанії відкрили справу на пропагандиста Шарія. Під час обшуку знайшли криптовалюту на майже €800 тисяч, пістолет Glock 19 та Porsche Cayenne, — elDiario


Шарія та його дружину підозрюють в ухиленні від сплати понад €538 тисяч податків та інших фінансових злочинах і звʼязках з розвідкою рф. Також у них виявили предмети розкоші, коштовності, годинники та твори мистецтва на €400 тисяч, а ще 20 золотих пластин вартістю €150 тисяч.

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