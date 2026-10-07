Про Фаріон знімають кіно

07 октября 2026 | 08:22

В Україні розпочали зйомки повнометражного документального true crime-фільму про вбивство Ірини Фаріон

Частину матеріалів для стрічки зняли ще за життя Фаріон у 2022 році під час роботи над короткометражним фільмом «Діва українського націоналізму».