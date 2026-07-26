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Драпатий розпочав аудит господарства Фелорова

26 июля 2026 | 14:00


⚡️ Аудит в ЗСУ розпочався; ніхто не залишиться недоторканним; якщо будуть виявлені зловживання, відповідальність в такому разі нестиме кожен винний, — Драпатий

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