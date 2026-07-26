|
Драпатий розпочав аудит господарства Фелорова
26 июля 2026 | 14:00
⚡️ Аудит в ЗСУ розпочався; ніхто не залишиться недоторканним; якщо будуть виявлені зловживання, відповідальність в такому разі нестиме кожен винний, — Драпатий
также читайте
[17.07.2026]
[15.07.2026]
[14.07.2026]
[09.07.2026]
|
по теме
Організатори військової виставки підставили учасників під ворожий удар
24. 07. 2026 | 13:37
рф вдарила по полігону, де проходила виставка озброєння, є загиблі, – заявив засновник оборонної компанії First Contact.
Зупинка морського експорту: аграрії можуть втратити щонайменше $300 з гектара
24. 07. 2026 | 11:10
Через підвищені безпекові ризики транспортні судна вже шостий день поспіль не заходять до українських портів Чорного моря, що фактично призупинило морський експорт аграрної продукції. Якщо ситуація затягнеться на два-три місяці, збитки аграріїв можуть сягнути щонайменше 300 доларів на гектар. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, пише УНІАН.
россия купила звезду с дочкой
22. 07. 2026 | 11:24
Лукашенко разбушевался
21. 07. 2026 | 20:47
Лукашенко распорядился отправлять охранять границу с Украиной тех, кто плохо работает.
Япония создает разведку
17. 07. 2026 | 15:09
Япония налаживает систему усиленного сотрудничества с ключевыми союзниками США в деле создания собственных единых централизованных органов разведки и контрразведки, которых у Токио, в сущности, никогда не было. Главным куратором и наставником в этом деле явно станет Австралия.
фототема (архивное фото)