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Президент нарізав завдання новому прем'єру
17 июля 2026 | 14:01
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, під час якої обговорили роботу нового уряду та першочергові завдання.
Ключовим пріоритетом на найближчий час визначено підготовку держави до опалювального сезону, попри постійні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.
Про це президент повідомив в Телеграм.
За словами Володимира Зеленського, прем'єр-міністр уже розпочав підготовку урядової програми, яку згодом представлять суспільству та парламенту.
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