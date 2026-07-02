Вибух в Монако заграв прокурорськими фарбами

02 июля 2026 | 14:43 , УНН

Постраждала під час вибуху в Монако разом із Єрмолаєвим українка виявилася донькою ексзаступника прокурора

Раніше стверджувалося, що постраждала - це дружина олігарха. За даними журналістів Nice-Matin, Анна Насобіна родом із Дніпра. Її батько, колишній заступник прокурора Дніпропетровської області Олександр Насобін, помер у 2022 році. У 2023 році жінка виїхала з України до Великої Британії. Там вона стала партнеркою компанії Wycombe Square Investments LLP, яка спеціалізується на податкових послугах для нерезидентів. Що ще відомо про Анну Насобіну Раніше британський таблоїд Daily Mail писав, що Насобіна нібито є співзасновницею приватного лондонського Eclectic Club, який проводить концерти та вечірки. За інформацією видання, клуб також нібито організовував заходи за участю російських артистів, яких пов'язують із Кремлем. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає. У якому стані перебувають постраждалі після вибуху Під час вибуху Анна Насобіна отримала тяжкі поранення. За інформацією Nice-Matin, лікарі частково ампутували їй ноги. Медики продовжують боротися за її життя. Напередодні французькі слідчі допитали сина Вадима Єрмолаєва 2012 року народження. Самого бізнесмена правоохоронці також планують допитати найближчим часом. Крім того, постраждалих у лікарні відвідали дипломати посольства України та генерального консульства України в Ліоні. Однак поспілкуватися з ними дипломати не змогли. Що відомо про вибух у Монако Увечері 29 червня в Монако стався потужний вибух біля житлового будинку на вулиці Реверен-Пер-Луї-Фролла. За попередніми даними слідства, невідомий чоловік залишив біля будівлі рюкзак із вибуховим пристроєм, після чого стався вибух. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше троє людей, двоє з яких перебувають у критичному стані. За інформацією BFMTV, усі потерпілі є громадянами України. Серед них — український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний підліток.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :