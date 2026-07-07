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Офіцери ГУР МО підробляли на замовних вбивствах
07 июля 2026 | 18:09
... а потім вбили подільницю.
Знайдено тіло жінки (громадянка України Анастасія Березовська), підозрюваної правоохоронними органами Князівства Монако у здійснення замаху на вбивство родини на території Князівства, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед них дитина.
За цим фактом українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування 1 липня 2026 року.
За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування.
Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник ГУР МОУ.
Володіючи інформацією про те, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки Березовської А. слідство відпрацьовувало їх, як осіб можливо причетних до замаху на вбивство у Монако.
У них були проведені невідкладні слідчі (розшукові) дії в ході яких діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської А., яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. При цьому останній повідомив, що про контакти з Березовською А., перерахування їй коштів та будь-які інші свої дії він не повідомляв своє керівництво та діяв на власний розсуд.
Також під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявлено підвальне приміщення схоже на кімнату тортур.
Обидва фігуранти затримані за підозрою у вчинені вбивства за попередньою змовою групою осіб.
За показами одного зі співучасників проведено слідчий експеримент, знайдено тіло Березовської А. з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи.
Готується повідомлення про підозру. Слідство триває.
Вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако. Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства Монако.
Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако.
Досудове розслідування здійснює Національна поліція України за оперативного супроводу контррозвідки СБУ та особистого сприяння начальника ГУР МОУ Олега Іващенка.
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