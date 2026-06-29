В Києві спаплюжать не лише "спальники", а й печерські схили

29 июня 2026 | 17:37

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав приписи про негайне припинення будівельних робіт на ділянці на вулиці Князів Острозьких, 43/11 у Печерському районі Києва, де планують звести 80-метровий житловий будинок.

Як повідомляє КМДА, під час обстеження території фахівці встановили, що на земельній ділянці вже тривають будівельні роботи. Зокрема, частково розібрано одну з будівель, ведуться земляні роботи, а територію огороджено будівельним парканом. Наголошується, що ділянка розташована в межах Центрального історичного ареалу Києва, частково входить до буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та зон регулювання забудови, де діють особливі вимоги до проведення будь-яких робіт. За результатами перевірки 23 червня департамент видав замовнику будівництва та користувачу земельної ділянки приписи з вимогою негайно припинити всі роботи, протягом п’яти днів надати проєктну документацію для погодження та письмово пояснити виявлені порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини. У міській адміністрації підкреслили, що проєктна документація на цей об’єкт не погоджувалася, а дозвільні документи на проведення робіт не видавалися. У КМДА нагадали, що приписи органів охорони культурної спадщини є обов’язковими до виконання, а за їх ігнорування законодавством передбачена відповідальність. У відомстві наголошують, що забудова історичного центру має здійснюватися відповідно до Генерального плану Києва, вимог законодавства щодо охорони культурної спадщини та з урахуванням інтересів громади.



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