Японцы творят с астероидами что хотят 05 июля 2026 | 14:19 , ТГК Головнин из Токио распечатать [0] комментарии [0] Японский космический скиталец, зонд «Хаябуса-2», сегодня на расстоянии всего нескольких сотен метров пронесся со скоростью свыше 5 километров в секунду у астероида на орбите между Землей и Марсом, чтобы отработать тактику уничтожения или изменения траектории полета небесного тела, угрожающего столкновением нашей планете. Одновременно аппарат собирал данные о форме и характере поверхности этого астероида. Его назвали Торифунэ – так именовался волшебный корабль персонажа одной из японских сказок. Пролет на расстоянии менее 800 метров от астероида представитель Японского агентства аэрокосмических исследований сегодня сравнил с необходимостью попасть в монету из какого-нибудь стреляющего устройства с дистанции в четыре тысячи километров. Астероид Торифунэ имеет неровную вытянутую форму и диаметр примерно 450 метров. Во время полета «Хаябуса-2» собирал о нем дынные с помощью трех камер и других аппаратов разного назначения. Японский космический зонд был запущен еще в 2014 году и с тех пор без устали работает в дальнем космосе. В 2018 году он совершил две посадки на астероид «Рюгу» («Дворец дракона»), собрал образцы пород с его поверхности и из недр, затем в 2020 году вернулся к Земле и сбросил на полигон в Австралии драгоценную капсулу с добычей. Наука получила тем самым первые достаточно объемные образцы грунта с какого-либо небесного тела помимо Луны. Однако у «Хаябуса-2» еще оставалось топливо, и он отправился в новую дальнюю экспедицию, увернувшись от притяжения Земли. После сегодняшней операции у Торифунэ японский зонд призван выполнить свою завершающую миссию – исследовать астероид диаметром всего 30 метров с поэтическим названием 1998KY26, который тоже движется по орбите между Землей и Марсом. «Хаябуса-2» должен совершить на него посадки и тоже взять образцы грунта для доставки на Землю.

Японский космический скиталец, зонд «Хаябуса-2», сегодня на расстоянии всего нескольких сотен метров пронесся со скоростью свыше 5 километров в секунду у астероида на орбите между Землей и щОдновременно аппарат собирал данные о форме и характере поверхности этого астероида. Его назвали Торифунэ – так именовался волшебный корабль персонажа одной из японских сказок. Пролет на расстоянии менее 800 метров от астероида представитель Японского агентства аэрокосмических исследований сегодня сравнил с необходимостью попасть в монету из какого-нибудь стреляющего устройства с дистанции в четыре тысячи километров. Астероид Торифунэ имеет неровную вытянутую форму и диаметр примерно 450 метров. Во время полета «Хаябуса-2» собирал о нем дынные с помощью трех камер и других аппаратов разного назначения. Японский космический зонд был запущен еще в 2014 году и с тех пор без устали работает в дальнем космосе. В 2018 году он совершил две посадки на астероид «Рюгу» («Дворец дракона»), собрал образцы пород с его поверхности и из недр, затем в 2020 году вернулся к Земле и сбросил на полигон в Австралии драгоценную капсулу с добычей. Наука получила тем самым первые достаточно объемные образцы грунта с какого-либо небесного тела помимо Луны. Однако у «Хаябуса-2» еще оставалось топливо, и он отправился в новую дальнюю экспедицию, увернувшись от притяжения Земли. После сегодняшней операции у Торифунэ японский зонд призван выполнить свою завершающую миссию – исследовать астероид диаметром всего 30 метров с поэтическим названием 1998KY26, который тоже движется по орбите между Землей и Марсом. «Хаябуса-2» должен совершить на него посадки и тоже взять образцы грунта для доставки на Землю.



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