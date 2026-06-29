29 июня 2026 | 16:27 , ТГК Головнин из Токио

Полиция Южной Кореи приняла решение взять под усиленную охрану теперь уже бывшего главного тренера национальной сборной по футболу Хон Мён Бо, которого на родине угрожают убить или покалечить за неудачное выступление его подопечных на Чемпионате мира, проходящем сейчас в США и Мексике.

Команда в ходе первого группового этапа выиграла у Чехии, но затем проиграла Мексике и Южной Африке. В результате она не смогла прорваться в следующий круг, в т. н. плей-офф, и теперь с понурыми головами возвращается домой, где сборную угрожают встретить разъяренные болельщики. Ее главный тренер уже подал в отставку, но страсти это не успокоило.



В известной мере их подхлестнул сам президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, который в своем аккаунте в сети Х назвал экс-тренера бездарностью и возложил ответственность за его назначение на национальную федерацию футбола и спортивных чиновников. Глава государства приказал провести расследование и, в частности, выяснить, куда пошли немалые деньги, выделенные на подготовку сборной, намекнув на казнокрадство.



Короче, социальные сети Южной Кореи переполнены яростными призывами к болельщикам собираться в сеульском международном аэропорту Инчхон для теплой встречи футболистов и их тренера. Звучат открытые призывы к расправе над Хон Мён Бо. Предлагают прямо в аэропорту устроить над ним народный суд с немедленным вынесением приговора. Кто-то призывает силой не допустить экс-тренера в страну, чтобы он не поганил родину своим присутствием.



Наконец, уже начата массовая кампания за то, чтобы запретить Хон Мён Бо посещать любые рестораны, кафе и бары в Южной Корее. У них на дверях предлагают вывесить таблички с указанием, что вход этому негодяю закрыт навсегда. Кстати, сборная Южной Кореи на прошлом ЧМ в 2022 году вышла в плей-офф. На чемпионате 2002 года команда даже вошла в четверку лучших.