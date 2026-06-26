Откосить от армии по броне станет сложнее

26 июня 2026 | 17:08

Кабинет министров повысил требования для получения предприятиями статус критически важных для экономики и, соответственно, ужесточились условия бронирования сотрудников от мобилизации. Новые условия содержатся во вчерашнем приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Согласно документу средняя зарплата на предприятии теперь должна быть выше средней по стране за последний год: для компаний со штатом более 50 человек – вдвое, для фирм от 20 человек и представительств нерезидентов – втрое.



Кроме того, требования ужесточились в зависимости от отрасли, к которой относится предприятие:



-для аграриев минимальная площадь возделываемых угодий увеличилась с 500 до 1000 га, а уровень годового дохода с 20 до 40 млн грн;

-для лесных хозяйств площадь земель постоянного использования увеличилась с 500 до 2500 га; альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но добавили годовой доход от 10 млн грн.



Предприятия, работающие в трех и более областях, должны иметь штат от 10 человек и уплачивать налоги и единый социальный взнос от 24 тыс. грн в каждой из областей за последние три месяца.



Обнародованный новый порядок может крайне усложнить ситуацию для многих предприятий, которые до сих пор имели право бронировать своих сотрудников.



С учетом того, что средняя зарплата в Украине в 2025 году составляла 26,9 тысяч гривен, средняя зарплата на предприятии (вообще всех сотрудников, а не только бронируемых) должна быть минимум 53,8 тысяч гривен для предприятий численностью от 50 человек и 80,7 тысяч для предприятий от 20 человек.