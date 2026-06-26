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Откосить от армии по броне станет сложнее
26 июня 2026 | 17:08
Кабинет министров повысил требования для получения предприятиями статус критически важных для экономики и, соответственно, ужесточились условия бронирования сотрудников от мобилизации. Новые условия содержатся во вчерашнем приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Согласно документу средняя зарплата на предприятии теперь должна быть выше средней по стране за последний год: для компаний со штатом более 50 человек – вдвое, для фирм от 20 человек и представительств нерезидентов – втрое.
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