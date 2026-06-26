ТЕМА

Путинский Иванов взял и помер...

26 июня 2026 | 14:48


Бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов ушел из жизни в возрасте 73 лет, лаконично сообщает РИА-новости.



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© фото: Reuters

24 февраля, после окончания финального матча женского хоккейного турнира на Играх-2010, хоккеисткам вручили медали и убитые горем американки пошли рыдать в раздевалку над своим «серебром», на лед неожиданно выкатились канадские чемпионки и устроили себе праздник. Девушки стали курить сигары, пить пиво и шампанское, приставать к водителям заливочных машин, которые чистили в это время лёд, и вообще вели себя неприлично.