Задержан мародёр из ВСУ. Унитазы не обнаружены

28 августа 2024 | 08:29

Задержаны мародеры из ВСУ, вывозившие товары из Суджи. Сотрудники департамента контрразведки СБУ обнаружили факт мародерства со стороны военных ВСУ в городе Суджа Курской области российской федерации. Об этом сообщает 368.media со ссылкой на источники.

В День независимости, 24 августа, оперативники СБУ задокументировали загрузку в Судже бытовой техники в грузовые автомобили, принадлежащие ВСУ. Груз сопровождал полковник Владимир Сахневич, начальник центрального продовольственного управления командования сил логистики ВСУ. Snimok-ekrana-2024-08-26-v-20.26.51-1000x710 Колонну под наблюдением сопровождали в Сумскую область, где ее задержали местные оперативники. Открыто производство по факту мародерства по ч.1 ст. 438 УКУ. В ходе обыска в машинах обнаружили холодильники, стиральные машины, орбитреки, мониторы и другую бытовую технику.



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