В Києві згнив ще один шляхопровід

28 августа 2024 | 09:26

Оболонському районі Києва тривають роботи з капітального ремонту шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Лугової. Компанія Укртрансміст, яка є підрядником, наразі займається поздовжньою половиною шляхопроводу з боку Полярної. Тут ремонтники отримали порцію додаткової роботи, адже довелося демонтувати усі 17 балок, які виявилися геть непридатними. Як зазначає інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у відеоогляді, після демонтажу асфальтного покриття і бетонної стяжки на цій ділянці будівельники почали демонтувати найбільш аварійні балки, всі перехідні плити та ригельну насадку устійної опори з боку Оболоні. Але виявилося, що усі балки в жахливому стані, адже прогнили зсередини.

В Оболонському районі Києва тривають роботи з капітального ремонту шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Лугової. Компанія Укртрансміст, яка є підрядником, наразі займається поздовжньою половиною шляхопроводу з боку Полярної. Тут ремонтники отримали порцію додаткової роботи, адже довелося демонтувати усі 17 балок, які виявилися геть непридатними. Як зазначає інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у відеоогляді, після демонтажу асфальтного покриття і бетонної стяжки на цій ділянці будівельники почали демонтувати найбільш аварійні балки, всі перехідні плити та ригельну насадку устійної опори з боку Оболоні. Але виявилося, що усі балки в жахливому стані, адже прогнили зсередини.



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